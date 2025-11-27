Pérez Llorca sin Mazón

Comenta Compartir

Pérez Llorca quiso dejar claro en su discurso que comenzaba una nueva etapa. Lo demostró cuando, sin rodeos, explicitó que lo primero que iba a ... hacer como presidente es pedir disculpas a los familiares de las víctimas en nombre de la Generalitat. Un gesto de gran relevancia porque era un portazo a la etapa interior y, a la vez, la demostración de que quiere imponer otro talante. De hecho, desde el estrado se mostró con las esencias de un alcalde -con las cosas buenas que eso tiene-, huyendo de la confrontación y con un tono plano, incluso cuando intenta ser reivindicativo, que ayudará a rebajar la tensión que rodea el ámbito político valenciano desde hace meses. No hubo novedades, eso sí, en las cesiones previstas a Vox; ni en la postura enrocada de la oposición; ni en las opciones para lograr acuerdos unánimes. Todo ello pasó, en cualquier caso, sin Mazón en su escaño y sin mencionarle ni una vez en su intervención. Sólo hubo un mero apretón de manos cuando todo acabó. Otro gesto intencionado que augura cambios. De un sorbo y sin azucarillo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión