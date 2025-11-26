Pérez Llorca debe hacer limpieza

Compartir

Hace un mes, nuestro periódico explicitó en su editorial que la situación de Mazón era insostenible. Tras el funeral de las víctimas y con los ... demoledores datos de una encuesta que publicamos, el president presentó su dimisión. Hoy, si Pérez Llorca supera la investidura, se pondrá punto final a su paso por el Palau. Lo hará sin que la presión por lo que hizo y pasó el fatídico 29 de octubre haya menguado. Al contrario. Los cuestionamientos y el descrédito han seguido avanzando. Tanto que, como dijimos, mantener el foco en ello era demoledor para el prestigio de la Comunitat. Una región que precisa mirar de lleno a la reconstrucción y, en especial, reactivar la imagen emprendedora, comprometida y vitalista de los valencianos. Esos que tendieron la mano a quienes la dana les destrozó y esos que son los cimientos de nuestra economía y bienestar. Pérez Llorca debe hacer una profunda limpieza de aquello, o aquel, que le dañe del pasado. No tanto por asentar su liderazgo -que es cosa suya-, sino porque los valencianos exigimos estabilidad. De un sorbo y sin azucarillo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión