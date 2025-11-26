Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pérez Llorca debe hacer limpieza

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:30

Hace un mes, nuestro periódico explicitó en su editorial que la situación de Mazón era insostenible. Tras el funeral de las víctimas y con los ... demoledores datos de una encuesta que publicamos, el president presentó su dimisión. Hoy, si Pérez Llorca supera la investidura, se pondrá punto final a su paso por el Palau. Lo hará sin que la presión por lo que hizo y pasó el fatídico 29 de octubre haya menguado. Al contrario. Los cuestionamientos y el descrédito han seguido avanzando. Tanto que, como dijimos, mantener el foco en ello era demoledor para el prestigio de la Comunitat. Una región que precisa mirar de lleno a la reconstrucción y, en especial, reactivar la imagen emprendedora, comprometida y vitalista de los valencianos. Esos que tendieron la mano a quienes la dana les destrozó y esos que son los cimientos de nuestra economía y bienestar. Pérez Llorca debe hacer una profunda limpieza de aquello, o aquel, que le dañe del pasado. No tanto por asentar su liderazgo -que es cosa suya-, sino porque los valencianos exigimos estabilidad. De un sorbo y sin azucarillo.

