Nada nos va a parar

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:01

En 1958, el alcalde de Valencia, Tomás Trénor, alzó la voz frente al gobierno defendiendo lo que era justo para esta tierra después de la ... riada del 57. Le costó su puesto, pero consiguió acelerar el Plan Sur». La reflexión la hizo la alcaldesa de Valencia en la entrega de los Jaume I. Lo hizo para reclamar con ímpetu «un Plan Sur Metropolitano ya». Un día después, el nuevo presidente de la Generalitat, Pérez Llorca, se comprometió a exigir y facilitar la construcción de las obras necesarias para frenar una nueva riada. Tanto Gobierno central como la propia UE se han mostrado sensibles para trabajar en ello. Todo, eso sí y en todas las administraciones, de palabra. Porque un año después de la riada, no vemos hechos palpables que hablen de que se estén activando de verdad para impulsar el plan más ambicioso y necesario que pueda tener nuestra tierra. Y que es, precisamente, un plan de infraestructuras que evite nuevas tragedias. Sí, es hora de alzar la voz, como decía María José Catalá. LAS PROVINCIAS se compromete a hacerlo desde ya. De forma intensa y organizada. Vamos a exigir y fiscalizar. Pedimos la ayuda de la sociedad civil valenciana. Nada nos va a parar. De un sorbo y sin azucarillo.

