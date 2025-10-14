Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza exprés

Un pacto de Estado sin demora

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 01:57

Llevamos seis días encadenando riesgos de fuertes lluvias y alertas. Y en ellos, momentos de tensión, de recuerdos por lo vivido en la dana del ... año pasado y, sobre todo, de mucha incertidumbre. No estamos acostumbrados a que las clases se puedan suspender de un día a otro sin tener controlado si va a llover de verdad o no; no estamos concienciados a renunciar a un viaje, por el mero hecho de que una tormenta imprevisible pueda caer de pronto en algún punto del territorio; no estamos preparados para asumir que debemos trabajar desde casa cuando un desplazamiento puede implicar poner en riesgo tu vida o la de otros... Vivimos anclados a un recuerdo atroz y eso nos genera desasosiego y, al tiempo, nos debe hacer ver más allá. Comprender que nada ya es igual. Por lo que pasó y, sobre todo, porque el clima está dando todo tipo de señales para indicarnos que quiere ser cada vez más imprevisible, virulento y letal. Nuevas presas, encauzamientos, medidores eficaces, más controles... hace falta un pacto de Estado ya. Sin pretextos. De un sorbo y sin azucarillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  3. 3 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  4. 4 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  5. 5 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  6. 6 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  7. 7

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2
  8. 8 El exclusivo restaurante de Valencia que ha impresionado a Carmen Alcayde: «Increíble, es un 10»
  9. 9 El crimen de Loli, un cadáver bajo el pantalán
  10. 10 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un pacto de Estado sin demora