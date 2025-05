Mazón, ¿recibirá a las víctimas?

Compartir

Una pregunta directa al presidente Mazón: ¿cuándo va a recibir a las asociaciones de víctimas, más allá de esos encuentros personales y discretos? No vale ... eso de que las asociaciones están controladas por miembros de Compromís y PSOE. No vale, porque esto es tan serio y sensible que hay que estar por encima de ello. Sé que Mazón lo está. Si ideológicamente alguien quiere sacar provecho de ellas, como algunos hacen, es su problema. Un problema ético y de conciencia. Las víctimas son las 800.000 personas que, en mayor o menor medida, se vieron afectadas por la catástrofe. Y son mucho más que aquel que quiera hacer uso de ellas. Son todas esas personas a las que Pedro Sánchez, de forma vergonzosa, ninguneó cuando el funeral y cuando huyó de Paiporta. Mazón afrontó los dos escenarios a pesar de la tensión del momento. Lo hizo por lo que representa: el gobierno de todos los valencianos. Ese que debe estar con los afectados. No sólo en la gestión, como están intentando hacer. También en los gestos empáticos. Reúnase. De un sorbo y sin azucarillo.

