Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un jugador gana más de 1.181.824 euros con La Primitiva de hoy sábado
Ilustración: Iván Mata

Mazón, un futuro lleno de matices

Que el escenario político del jefe del Consell ha cambiado en verano es evidente; que su horizonte es incierto, también

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:28

El periodista y director de la Cadena Ser en la Comunitat, Bernardo Guzmán, entrevistó esta semana, en un encuentro organizado por la emisora, al ex ... presidente Ximo Puig. El anterior jefe del Consell reivindicó de forma reiterada la necesidad de acuerdos y lamentó la falta de grises en la política actual. «La importancia de los matices», destacó. Sin embrago, él mismo los aparcó al abordar la acción durante la dana de quien es, en la actualidad, el jefe del Consell. «Tengo respeto; pero hay opciones que no son respetables. No es si debería aguantar; sino, si puede dormir», espetó en referencia a quien le sucedió en el Palau.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el cantante valenciano Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  2. 2 Un surfista muere tras ser mordido por un tiburón en una playa
  3. 3

    Bienvenidos al Roig Arena, un nuevo coloso para la ciudad
  4. 4 Muere un motorista en un accidente en Aldaia
  5. 5

    Los amigos que acompañan a la familia Roig en la inauguración del Roig Arena
  6. 6

    La vuelta al cole de un cincuentón en Valencia
  7. 7 Lamine Yamal y su felicitación más tierna: «Te amo primer hijo»
  8. 8 Se acerca una nueva ley de la UE que afectará a miles de alimentos y que amenaza con encarecer la ropa y el calzado
  9. 9

    À Punt contrata a Francis Puig pese a ser multado por amañar concursos
  10. 10 La acusada de consentir las violaciones a su hija alega que no recuerda nada por el consumo de drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mazón, un futuro lleno de matices

Mazón, un futuro lleno de matices