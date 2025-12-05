Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Plaza exprés

Llorca, no basta con las palabras

Jesús Trelis

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:06

El presidente de la Generalitat encadena tres discursos llenos de buenas intenciones, buenos objetivos y buenas palabras. Ayer reiteró todo ello en el juramento del ... pleno del Consell. «No podemos perder ni un momento», «debemos gobernar siempre al servicio del pueblo», «a los problemas concretos hay que dar soluciones concretas»... y un largo etcétera de principios que compraría cualquiera. De hecho, como hemos defendido desde que apareció Pérez Llorca en la escena, sus gestos han sido elogiables y su actitud, también. En especial, si sirve para frenar la crispación. Dicho esto, ahora es el momento de la verdad. De cumplir. Eso sí, sin olvidar que tender puentes y querer abrazar a todos no supone traicionar los principios de donde viene ni a aquellos por los que está en el Palau. Ni debe suponer entregarse, ciego, a los brazos de quien degollará su futuro cuando toque. Por cierto, cogemos el guante al president: «la rendición de cuentas debe ser constante». Fieles a nuestro papel, velaremos porque así sea. Que no tenga duda. De un sorbo y sin azucarillo.

