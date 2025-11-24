Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un jugador de La Bonoloto de hoy lunes se lleva el bote de 4.385.175 euros en un municipio de solo 14.000 habitantes

Jugar con fuego

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:23

Un paréntesis en mitad de la crispada actualidad. Un paréntesis, que jamás deberíamos cerrar, para reflexionar sobre datos demoledores. Esos que descubren que en la ... Comunitat hay 486 agresores con dispositivos de seguimiento por una orden de alejamiento; que hay 113.000 mujeres que requieren protección; que 383 menores están en la misma situación de vulnerabilidad, y que seis de ellos están en riesgo alto de sufrir malos tratos. Cifras espeluznantes porque demuestran que el drama de la violencia machista, que lastramos de forma endémica, no cesa. Y que no hacemos lo suficiente por revertir la situación. Al contrario, incluso conocemos que se han encadenado inadmisibles fallos en las pulseras de control de los agresores. Algo que el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Valencia, Jesús Villegas, calificó como «jugar con fuego». Y es cierto. Con esos fallos, jugamos con fuego. Haciendo política -a veces incluso negacionista- con la deleznable violencia machista, también. De un sorbo y sin azucarillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  3. 3

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  4. 4 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
  5. 5 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  6. 6 La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
  7. 7

    La jueza pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana y las medidas de la sala
  8. 8 Detienen a un camionero drogado por el atropello mortal de un anciano en Algemesí
  9. 9 Un reventón fuerza a cerrar parte del Jardín del Turia
  10. 10

    Catalá, sobre el 29-O y el Cecopi: «Yo sé dónde estuve, 48 horas sin dormir: cada cual tendrá que responder»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Jugar con fuego