Juan Roig y el peluquero

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:20

El empresario Juan Roig confesó ayer que un peluquero le abrió los ojos durante la dana: «Esto me inspiró a mí (...) Lo único que hizo ... fue coger las tijeras, se puso en medio de la calle y se puso a cortar el pelo». La imagen le enfatizó el orgullo de ser empresario y le llevó a impulsar un plan de ayudas para reabrir negocios afectados por la riada. Para muchos, la primera en llegar: 8.000 euros cuando la asfixia era mayor y las administraciones no aparecían. Porque, como el dueño de Mercadona sostuvo en el congreso de AECOC, «un millón de valencianos nos sentimos desamparados». Él pudo saberlo porque estuvo en la zona. Porque estuvo, anónimo, entre los miles de voluntarios que iban a ayudar. Estuvo sobre el terreno observando lo que es la desolación. Y sólo así, se comprenden cosas. Se entiende la angustia de un pueblo. Ese que es capaz de levantarse, pese a todo y a muchos. Y lo hace, cortando el pelo en la calle; cruzando la pasarela y limpiando casas ajenas; tendiendo la mano... Todo lo unidos que otros no han sabido estar. De un sorbo y sin azucarillo.

