Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este jueves entrega su primer premio en un municipio de 1.000 habitantes y tres localidades valencianas
Plaza exprés

Hablemos de la tasa turística

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:57

Mañana es el Día del Turismo. Ayer, Catalá tachó de hipócrita a quien se posiciona en contra de él y abogó, con buen criterio, por ... reconducirlo hacia parámetros de calidad. Buenas intenciones que chocan con la realidad. Porque las demonizadas visitas low cost se han extendido en el último lustro sin control. Lo sabemos por las huellas que dejan en jardines, playas, escaleras de edificios protegidos... Por la basura desbordada, los ruidos nocturnos, los problemas vecinales, la desaparición del comercio tradicional... Es indiscutible la enorme riqueza que aporta en todo los sentidos al Cap i Casal y que hay que seguir potenciando Valencia como destino; pero también es un clamor que hay mucho que regular para lograr que el frenesí turístico sea sostenible y se desarrolle dentro de los mínimos de urbanidad que requiere la ciudad. La portavoz de Compromís, Papi Robles, cree que Catalá acabará pidiendo la tasa turística. No lo sé. Lo que es evidente es que hay que reabrir el debate. No es lo mismo Valencia que Benidorm. De un sorbo y sin azucarillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  2. 2 El juez prorroga las detenciones del cártel del Puerto de Valencia y 24 arrestados ya están en libertad
  3. 3

    Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»
  4. 4

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  5. 5

    Las víctimas de la estafa de los colegios de élite piden juzgar ya al socio del cabecilla, fugado en Venezuela
  6. 6

    ¿Es seguro llevar la tarjeta de crédito en el móvil ante el riesgo de ciberataques?
  7. 7 El restaurante de Gran Vía al que nadie entraría pero al que todos quieren volver
  8. 8 La llegada del ex-huracán Gabrielle a la península pone en alerta a la Comunitat en los próximos días
  9. 9 Colapso en las carreteras valencianas este jueves con varios atascos kilométricos
  10. 10

    Europa decide mantener abierta una comisión de apoyo a las víctimas de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Hablemos de la tasa turística