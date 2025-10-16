Gan, ante el último espectáculo
Valencia
Jueves, 16 de octubre 2025, 23:10
El vicepresidente Francisco Gan asistió a su último pleno de Les Corts. Cerró así la primera puerta de su breve paso por la política valenciana. ... Lo hizo, él que procede de un mundo donde disciplina y formas son el corazón de la institución -como es el Ejército-, asistiendo a otro episodio deprimente en la cámara de representantes de la Comunitat. Algo que ya no sorprende. Porque la sesión de ayer llegó a parecer un capítulo repetido con similares acusaciones y mismos protagonistas. Eso sí, se superaron subiendo al estrado el respetado nombre de Ernest Lluch. Con todo lo que él representa y todo lo que supuso el tiempo de terror de ETA y sus atentados. Gan, asistiendo a ese espectáculo, sentiría que es el primero al que no le representan. Quizá, hasta le entrarían ganas de adelantar su marcha. Le quedan unas semanas. Entre medio, el doloroso aniversario de la dana. Lo vivirá con la entereza, franqueza y ejemplaridad que siempre ha tenido. Esa actitud que muchos no le reconocerán. Lo normal entre los reyes del teatro y la farsa. De un sorbo y sin azucarillo.
