Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este jueves deja el primer premio en un municipio popular por su cárcel y otras cinco localidades
Plaza exprés

Gan, ante el último espectáculo

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:10

El vicepresidente Francisco Gan asistió a su último pleno de Les Corts. Cerró así la primera puerta de su breve paso por la política valenciana. ... Lo hizo, él que procede de un mundo donde disciplina y formas son el corazón de la institución -como es el Ejército-, asistiendo a otro episodio deprimente en la cámara de representantes de la Comunitat. Algo que ya no sorprende. Porque la sesión de ayer llegó a parecer un capítulo repetido con similares acusaciones y mismos protagonistas. Eso sí, se superaron subiendo al estrado el respetado nombre de Ernest Lluch. Con todo lo que él representa y todo lo que supuso el tiempo de terror de ETA y sus atentados. Gan, asistiendo a ese espectáculo, sentiría que es el primero al que no le representan. Quizá, hasta le entrarían ganas de adelantar su marcha. Le quedan unas semanas. Entre medio, el doloroso aniversario de la dana. Lo vivirá con la entereza, franqueza y ejemplaridad que siempre ha tenido. Esa actitud que muchos no le reconocerán. Lo normal entre los reyes del teatro y la farsa. De un sorbo y sin azucarillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  3. 3 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  4. 4 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  5. 5 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  6. 6 Detienen en Torrent a la administradora de un estudio de arquitectura por estafar 22.000 euros a un cliente
  7. 7 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  8. 8

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  9. 9

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  10. 10 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Gan, ante el último espectáculo