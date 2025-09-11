Fallaron, fallan y ¿fallarán?

Compartir

Las chapuzas del sistema de medición (SAIH); la reconstrucción de los pueblos afectados, que está lejos de ser idílica por burocracias, falta de unidad de ... acción e incompetencias; los centros educativos que acogen a los alumnos que vivieron de lleno la tragedia, que reabren a medio gas; las viviendas afectadas por la dana, que siguen colapsando diez meses después; la falta de limpieza de los barrancos, que desata la protesta de alcaldes; Mazón que escribe, de nuevo, a Sánchez para pedir coordinación y no recibe respuesta... La contundente realidad nos demuestra la enorme fragilidad con que afronta la provincia de Valencia episodios de fuertes lluvias. Y, lo que es peor, demuestra la incapacidad de unos y otros por consensuar, activar y ejecutar políticas que permitan generar una red de infraestructuras que nos haga más resilentes ante las crisis climáticas. Como pasó con el Plan Sur. La dana requería política de altura por parte de todos. No la hubo. Si en esto fallan, ¿qué podemos esperar de ellos? De un sorbo y sin azucarillo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión