En meses, hemos visto como unas inundaciones y un enjambre de incendios destrozaban vidas, poblaciones y paisajes. Lo primero, lo vivimos los valencianos de forma ... atroz el pasado octubre y sus consecuencias aún nos conmocionan. Lo segundo, el fuego, puso en jaque a todo el país y los daños medioambientales, materiales y emocionales están por medir. En ambas situaciones hay preocupantes paralelismos. Por ejemplo, la palpable incapacidad de las administraciones para afrontar estas emergencias: por falta de medios, clamorosamente insuficientes; por falta de talento, para saber gestionar las crisis, y, sobre todo, por la negligente falta de colaboración de los diversos dirigentes para prevenir y actuar unidos ante estas catástrofes. Episodios demoledores fruto de extremos climáticos que, más allá de su crueldad puntual, traen otras realidades, como la pobreza energética descabalgada y las muertes por el calor disparadas. No es que tengan que pactar una actuación conjunta, es que no hacerlo es una estafa a la ciudadanía. De un sorbo y sin azucarillo.

