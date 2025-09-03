Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lo que esconde el Roig Arena

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:49

El Roig Arena se ha ido activando entre sesiones de pruebas, visitas, abriendo sus servicios colaterales -la tienda deportiva, el área gastronómica-... Valencia se encontrará, ... de pronto, cuando se celebre el primer gran evento el sábado, que cuenta ya con una instalación única que cambia radicalmente la ciudad. Y la cambia por lo que ya ha aportado y por lo que aportará. Un recinto deportivo único, para grandes conciertos, para eventos múltiples... cuya capacidad está aún por descubrir en toda su dimensión y que, además de sumar un valor incalculable al potencial de la tercera ciudad de España, implica la llegada de un nuevo icono arquitectónico. Un estadio que se incorpora de forma arrolladora al 'sky line' de la urbe y que marca, en positivo, un antes y un después en la vida de los valencianos. Y sí, se puede decir todo esto y mucho más. Y se dirá. Pero por encima de todo ello, como valencianos, si hay algo que debemos exclamar, sin complejos y hasta con emoción, es gracias. Sin peloteos, ni milongas. Un rotundo gracias. Porque, ante el letargo de la administración, la contundencia de los hechos. Frente a la desazón, luz. De un sorbo y sin azucarillo.

