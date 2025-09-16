Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en una ciudad de España declarada Patrimonio de la Humanidad

El ejemplo de Quique Llopis

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:25

El valenciano Quique Llopis se quedó ayer a las puertas de conseguir medalla en los campeonatos del mundo de atletismo. Concluyó cuarto en la final ... de los 110 metros vallas, a cuatro centésimas del tercero. Un resultado que fue absolutamente excepcional. Aunque, en realidad, más que su gran actuación, lo importante es que el joven de Bellreguard vuelve a demostrar que es un ejemplo y orgullo para su tierra. Uno de esos nombres propios que, desde la discreción y el esfuerzo, van superando metas admirables y dejando huella. Casi en silencio. Sumándose a esa nómina de valencianos que hacen grande la Comunitat sin las parafernalias de la fama y sin egos absurdos. Ocultos bajo la sombra de un trabajo callado, pero aportando mucha luz y mucha positividad a nuestro presente. Valencianos que, desde las más distintas disciplinas, hicieron o hacen grande un territorio que precisa de mucha autoestima. El atleta de la Safor, en medio del desazón, es esperanza para todos. Gente que suma. De un sorbo y sin azucarillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  2. 2 Muere Robert Redford a los 89 años
  3. 3

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  4. 4 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  5. 5 Buscan a un joven por violar junto a otros dos acusados a dos niñas que se fugaron de un centro de menores de Valencia
  6. 6 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  7. 7 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró
  8. 8

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  9. 9

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  10. 10

    Talleres valencianos denuncian estafas de hasta 900 euros por cursos de formación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El ejemplo de Quique Llopis