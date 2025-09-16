El ejemplo de Quique Llopis

Comenta Compartir

El valenciano Quique Llopis se quedó ayer a las puertas de conseguir medalla en los campeonatos del mundo de atletismo. Concluyó cuarto en la final ... de los 110 metros vallas, a cuatro centésimas del tercero. Un resultado que fue absolutamente excepcional. Aunque, en realidad, más que su gran actuación, lo importante es que el joven de Bellreguard vuelve a demostrar que es un ejemplo y orgullo para su tierra. Uno de esos nombres propios que, desde la discreción y el esfuerzo, van superando metas admirables y dejando huella. Casi en silencio. Sumándose a esa nómina de valencianos que hacen grande la Comunitat sin las parafernalias de la fama y sin egos absurdos. Ocultos bajo la sombra de un trabajo callado, pero aportando mucha luz y mucha positividad a nuestro presente. Valencianos que, desde las más distintas disciplinas, hicieron o hacen grande un territorio que precisa de mucha autoestima. El atleta de la Safor, en medio del desazón, es esperanza para todos. Gente que suma. De un sorbo y sin azucarillo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión