Degradación de alta velocidad

Jesús Trelis

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:21

Óscar Puente asistió ayer al acto de reivindicación del Corredor Mediterráneo. Llegó sin grandes anuncios. Y está bien: antes de mentir, mejor callar. Sí que ... dijo que lo que le gusta es la sociedad civil organizada. Como la que le sacó los colores por los retrasos en la infraestructura. A él y a sus antecesores. Esa sociedad civil con la que, seguro, pudo conversar en privado y descubrir lo preocupada que está al ver cómo el fiscal general, respaldado por su Gobierno, es condenado; cómo el ex número tres del PSOE sale de la cárcel, tras conocer un informe de la UCO que causa bochorno; cómo el fiscal pide 24 años de prisión para el ex (súper) ministro Ábalos... Una sociedad civil, en definitiva, que reivindicó, a través del empresariado, la culminación de una obra férrea vital y que debería exigir, con el mismo énfasis, el final de la degradación de la clase política y de las instituciones que gestionan. Para que, como ocurre con el corredor, no lleguemos tarde y se evite que, corrientes autoritarias y populistas, ganen la partida a la Democracia. De un sorbo y sin azucarillo.

lasprovincias Degradación de alta velocidad