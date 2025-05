¿Por qué no cita Sánchez a Mazón?

Compartir

La vicepresidenta Susana Camarero afirma que es injustificable que Pedro Sánchez no acceda a reunirse con Carlos Mazón. Lo es. Injustificable, pero también una irresponsabilidad ... e inmoralidad cara a la ciudadanía valenciana. No solo porque de esa reunión puedan emerger acciones fructíferas; sino porque, no hacerlo, es una falta de respeto a un territorio que lleva siete meses abierto emocionalmente en canal. El presidente del Gobierno debería haber sido quien citara en varias ocasiones a Mazón; quien le tendiera la mano y le ayudara, sin calculos electorales, a impulsar la reconstrucción, demostrando que está al servicio del interés de todos los afectados por la dana. Que Sánchez interactúe con el presidente de una región que ha perdido a 228 ciudadanos y ha visto parte de su territorio arrasado, sería lo racional. Huyendo, así, de partidismos que, en esta coyuntura, generan repugnancia. No haberse reunido es un fracaso absoluto que sólo favorece a quien no cree en la esencia de la democracia. De un sorbo y sin azucarillo.

