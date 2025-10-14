Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza exprés

Carmen y Marta, un poco de oxígeno

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 23:39

El ciclo de las Fallas se intenta hacer hueco entre la intensa actualidad. Ayer vimos cómo eran proclamadas Carmen Prades y Marta Mercader como las ... máximas representantes de las fiestas. Su elección llega en un momento en el que, inevitablemente, esta tierra sigue mirando al cielo. Por lo que ha pasado climáticamente estos últimos días y, en especial, por las consecuencias de lo que ocurrió hace un año. Su júbilo, el de sus familias y amigos, el del mundo de las Fallas en general, se entremezclan con el bombardeo informativo que, de forma incesante, sigue marcando la vida de los valencianos desde la dana: nuevas ayudas del Consell, más rifirrafe político, declaraciones de expertos sobre graves errores, la jueza marcando el paso con sus autos... La actualidad ni debe ni puede ni va a dejar de mirar hacia lo que nos dejó el 29-0. Ni olvidamos, ni olvidaremos. Pero también debemos seguir rehaciendo nuestros días. Volver a lo cotidiano. Respirar. Las Fallas, sin duda, son una buena bombona de oxígeno. Marta y Carmen, enhorabuena. De un sorbo y sin azucarillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  2. 2 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»
  3. 3 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  4. 4 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  5. 5 Entrevista al presunto asesino de Loli: «Esa noche le pegué un empujón y se dio un pescozón contra la pared»
  6. 6 Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes
  7. 7 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  8. 8 La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: así debes actuar si un coche ocupa tu plaza de garaje
  9. 9 Un accidente múltiple en la CV-30 colapsa varias vías este martes durante varias horas
  10. 10

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Carmen y Marta, un poco de oxígeno