Carmen y Marta, un poco de oxígeno

El ciclo de las Fallas se intenta hacer hueco entre la intensa actualidad. Ayer vimos cómo eran proclamadas Carmen Prades y Marta Mercader como las ... máximas representantes de las fiestas. Su elección llega en un momento en el que, inevitablemente, esta tierra sigue mirando al cielo. Por lo que ha pasado climáticamente estos últimos días y, en especial, por las consecuencias de lo que ocurrió hace un año. Su júbilo, el de sus familias y amigos, el del mundo de las Fallas en general, se entremezclan con el bombardeo informativo que, de forma incesante, sigue marcando la vida de los valencianos desde la dana: nuevas ayudas del Consell, más rifirrafe político, declaraciones de expertos sobre graves errores, la jueza marcando el paso con sus autos... La actualidad ni debe ni puede ni va a dejar de mirar hacia lo que nos dejó el 29-0. Ni olvidamos, ni olvidaremos. Pero también debemos seguir rehaciendo nuestros días. Volver a lo cotidiano. Respirar. Las Fallas, sin duda, son una buena bombona de oxígeno. Marta y Carmen, enhorabuena. De un sorbo y sin azucarillo.

