El café de Pérez Llorca con Catalá

El popular Juanfran Pérez Llorca aseguró ayer, tras presentar su candidatura a presidir la Generalitat, que quiere restablecer los puentes rotos. Lo dijo en referencia ... al Gobierno central y pensado en la reconstrucción tras la devastación de la dana. Pero en realidad, comenzó a tender puentes a primera hora de la mañana. Eso sí, otros puentes. En este caso, en código interno del PP. Lo hizo al acudir al Ayuntamiento de Valencia para recoger la firma de la alcaldesa como apoyo a su candidatura. Y, en efecto, se la plasmó. No sólo eso, sino que le mostró verbalmente todo su apoyo y el deseo de que le vaya lo mejor posible. Y tomaron café en el despacho. Y, de alguna forma, se escenificó en ese instante la imagen de algo altamente necesario para los intereses del PP en la Comunitat y a nivel nacional y para el propio Pérez Llorca. Que, sí o sí, han de ir de la mano. De hecho, a Pérez Llorca le hace más falta el apoyo de la alcaldesa que viceversa. En especial después de aquella errática reunión de los barones provinciales que tanto intoxicó. De un sorbo y sin azucarillo.

