Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Resultados de La Bonoloto de hoy miércoles, 19 de noviembre

El café de Pérez Llorca con Catalá

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:39

El popular Juanfran Pérez Llorca aseguró ayer, tras presentar su candidatura a presidir la Generalitat, que quiere restablecer los puentes rotos. Lo dijo en referencia ... al Gobierno central y pensado en la reconstrucción tras la devastación de la dana. Pero en realidad, comenzó a tender puentes a primera hora de la mañana. Eso sí, otros puentes. En este caso, en código interno del PP. Lo hizo al acudir al Ayuntamiento de Valencia para recoger la firma de la alcaldesa como apoyo a su candidatura. Y, en efecto, se la plasmó. No sólo eso, sino que le mostró verbalmente todo su apoyo y el deseo de que le vaya lo mejor posible. Y tomaron café en el despacho. Y, de alguna forma, se escenificó en ese instante la imagen de algo altamente necesario para los intereses del PP en la Comunitat y a nivel nacional y para el propio Pérez Llorca. Que, sí o sí, han de ir de la mano. De hecho, a Pérez Llorca le hace más falta el apoyo de la alcaldesa que viceversa. En especial después de aquella errática reunión de los barones provinciales que tanto intoxicó. De un sorbo y sin azucarillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  2. 2

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  3. 3 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  4. 4

    La televisión se apaga para el Valencia
  5. 5 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España
  8. 8

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura
  9. 9

    La Diputación sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso
  10. 10 La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El café de Pérez Llorca con Catalá