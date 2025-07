Mucho más que barro en la piscina

Comenta Compartir

Chiva retrasa la reapertura de su piscina municipal. Durante la puesta en marcha de la depuradora, el barro que permanecía en sus tuberías desde la ... dana ha enturbiado sus aguas y obliga a realizar otra limpieza a fondo. Podría parecer anecdótico, pero tiene su trascendencia. Y, sobre todo, tiene mucho simbolismo. Como lo tiene la imagen actual de las aguas de la Albufera: oscuras, marrones, como negándose a olvidar lo ocurrido. O la imagen de las playas del Saler, que permanecen repletas de miles y miles de pedazos de cañas, maderas o restos diminutos que atestiguan el destrozo vivido. Batallamos por volver a la normalidad, pero la sombra de la riada no nos deja. Sus huellas son profundas. Lo son en lo material y, en especial, en lo emocional. Por eso, aquellos que deberían ir de la mano para alcanzar la reconstrucción total y no lo hacen, deben saber que tampoco eso se olvidará. Que si es imposible una comisión mixta; que si el extra Fla no llega... Con el tiempo, quien vota, sabrá quién estuvo, está y estará. Y quién merece continuar. De un sorbo y sin azucarillo.

