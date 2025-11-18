El arte de jugar con 150 millones

Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Valencia volvió a reflejar la peor cara de la política. Todo bien crispado, con múltiples provocaciones y nula colaboración de ... unos y otros para sacar adelante proyectos que ayuden a mejorar la ciudad. Y no es cuestión ahora de repartir culpas, porque, en general, es poco edificante lo que pasa en las cámaras que nos representan. Lo del debate sobre la Zona de Bajas Emisiones es ejemplo de irresponsabilidad colectiva. Una negligencia que puede costarnos 115 millones -150 si se suman las pérdidas a la ayuda del transporte- y que algunos enfatizaron en sus intervenciones con alevosía y regodeo. La realidad es que hace poca gracia. Primero, por el varapalo económico que supondría; segundo, porque a lo que estamos renunciando es a ponernos a la altura de las capitales desarrolladas; tercero, porque esto no va de agendas verdes y esas etiquetas ideológicas, sino de que debemos, de forma irreversible, poner remedio al destrozo que hemos hecho en el planeta. Unos y otros, sean dignos. Pacten. De un sorbo y sin azucarillo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión