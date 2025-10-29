Un año y un día después

Comenta Compartir

Valencia despertó ayer con el corazón encogido por el recuerdo de lo que había ocurrido hace un año. Lo hizo en medio de una multitud ... de recuerdos y análisis hablando de lo que pasó, con todos los medios de comunicación volcados en la Comunitat en busca de responsabilidades y con la sensación de que la reconstrucción ha ido ganando terreno pero que es insuficiente; de que el recuerdo de las víctimas permanece indeleble, y de que hay muchas personas afectadas que necesitan salir del bucle de la dana para avanzar. Revivir. Tras el abrazo, que el Estado dio ayer de forma tardía a las familias de los fallecidos, lo que queda por delante es seguir trabajando por intentar regresar a cierta normalidad, sin que eso signifique el olvido. Trabajar porque la búsqueda de culpables y la batalla política, no implique un frenazo a la recuperación. Luchar porque lo sufrido, en toda su dimensión, reactive acciones con una mirada de futuro, para evitar episodios similares. Reconfortar, recuperar, prevenir y hacer justicia. De un sorbo y sin azucarillo.

