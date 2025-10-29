Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un año y un día después

JESÚS TRELIS

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:15

Comenta

Valencia despertó ayer con el corazón encogido por el recuerdo de lo que había ocurrido hace un año. Lo hizo en medio de una multitud ... de recuerdos y análisis hablando de lo que pasó, con todos los medios de comunicación volcados en la Comunitat en busca de responsabilidades y con la sensación de que la reconstrucción ha ido ganando terreno pero que es insuficiente; de que el recuerdo de las víctimas permanece indeleble, y de que hay muchas personas afectadas que necesitan salir del bucle de la dana para avanzar. Revivir. Tras el abrazo, que el Estado dio ayer de forma tardía a las familias de los fallecidos, lo que queda por delante es seguir trabajando por intentar regresar a cierta normalidad, sin que eso signifique el olvido. Trabajar porque la búsqueda de culpables y la batalla política, no implique un frenazo a la recuperación. Luchar porque lo sufrido, en toda su dimensión, reactive acciones con una mirada de futuro, para evitar episodios similares. Reconfortar, recuperar, prevenir y hacer justicia. De un sorbo y sin azucarillo.

