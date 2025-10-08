Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en una localidad de 2.500 habitantes

Alarma en el embalse de Buseo

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:01

Agricultura probó ayer el sistema de alerta ante posibles roturas en el embalse de Buseo. El sonido es estridente. Inquietante. Como debe ser una alarma. ... En Alaquàs, se han activado cabinas con información meteorológica y avisos de emergencias que permiten, además, llamar al 112. Y en Aldaia, ya vimos cómo en la última alerta roja se instalaron de forma preventiva y por primera vez las compuertas de contención ante posibles desbordamientos de la Saleta. Son algunas de las medidas que, como pequeñas piedras, se van incorporando a ese gran muro que hace falta levantar para prevenir y actuar ante posibles riadas. Como la de la última dana, que marcará mañana el 9 d'Octubre y se recordará, de manera intensa, en unas semanas. Justo, cuando se cumpla un año de que el agua nos devastara de nuevo y demostrara, otra vez, la incapacidad de nuestros políticos de ir de la mano, incluso en situaciones extremas. Un año después y las grandes obras antirriadas siguen estancadas. Ni el dolor desgarrador las despierta. De un sorbo y sin azucarillo.

Te puede interesar

