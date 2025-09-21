Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Rubencio

Gene hackman y el guion de los cuidados

Vamos entendiendo la importancia de preservar el derecho a decidir si aceptamos o no un tratamiento médico en situaciones en las que no podemos expresar nuestra opinión

Javier Yanguas Lezaun

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:01

Se acuerdan del actor Gene Hackman? Quizá evocarán 'Sin perdón' junto a Clint Eastwood o 'La conversación', dirigida por Francis Ford Coppola. Tal vez recuerden ... a aquel rudo agente del FBI de 'Arde Misisipi' o el 'Superman' de 1978 en el que interpretaba al malvado Lex Luthor que conseguía volver vulnerable al héroe mostrándole kriptonita. Hackman falleció hace siete meses, a los 95 años. Padecía alzhéimer y vivía con su esposa, Betsy Arakawa, pianista de 65, su única y principal cuidadora. Sus cuerpos, en avanzado estado de descomposición, fueron hallados en su domicilio el 26 de febrero. Según la investigación sobre sus muertes, ella murió debido a una infección por hantavirus –un germen que se trasmite por contacto con roedores–, pero los datos del marcapasos de su marido sugieren que él siguió con vida seis días más en su casa junto al cadáver de su esposa.

