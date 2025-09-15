Sopa de sobre

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La idea es que España se encuentra al borde del abismo y una catástrofe política acabará con el sistema

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:01

Esto va a estallar en cualquier momento… Escucho esta frase en el bar, en la charcutería, en el ascensor… La idea es que España se ... encuentra al borde del abismo y una catástrofe política acabará con el sistema. Estos anuncios del apocalipsis los suelen hacer personas de cierta edad. Los jóvenes, aunque no puedan emanciparse, trabajen por poco sueldo y tengan que emigrar a ciudades populosas para encontrar empleos que no sean de camarero o de vendedor de pisos… Los jóvenes, digo, no anuncian ningún estallido: votarán contra el sistema, como han hecho siempre, pero eso para ellos es lo normal.

