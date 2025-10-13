Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de hoy entrega 15.000.000 euros a un acertante y 1,3 millones en 16 localidades
El presidente de EE UU, Donald Trump. REUTERS
A la última

El mariachi

Fernando Belzunce acaba de publicar 'Periodistas en tiempos de oscuridad', un libro donde 111 periodistas dan testimonio de su pasión y aventuran el futuro

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Cuando Rosa Palo, compañera de página y columna, se refiere con gracia a su señorito, yo pienso en Fernando Belzunce, director editorial de Vocento. Supongo ... que puede ser él o puede ser otro, pero eso es lo de menos, lo que cuenta es la ironía. Belzunce acaba de publicar 'Periodistas en tiempos de oscuridad', un libro donde 111 periodistas dan testimonio de su pasión y aventuran el futuro. Voy por la página 249 y me he emocionado, me he espantado, he reflexionado, me he asustado e ilusionado. Es un libro útil para quien quiera vislumbrar el futuro de este oficio, pero también para quien quiera escribir una serie de Netflix llena de espeluznantes historias de periodistas luchando contra el terror.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2 La dana Alice vuelve a golpear con fuerza Valencia: calles inundadas y vecinos en alerta
  3. 3

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  4. 4 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  5. 5

    El tráfico desborda la Pista de Ademuz
  6. 6 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  7. 7 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  8. 8 Así son las candidatas a fallera mayor de Valencia 2026
  9. 9 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona
  10. 10 La reina Letizia sorprende con un vestido de tweed verde en el desfile de las Fuerzas Armadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El mariachi

El mariachi