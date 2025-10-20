Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja una lluvia de premios por toda España con 19 ganadores y más de 183.369 euros
Luis García Montero (izquierda), director del Instituto Cervantes, y Santiago Muñoz Machado, máximo responsable de la RAE. R. C.

Desalporizar

A la última ·

La irritación está ya en la lingüística, uno de los últimos reductos del consenso

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:04

Comenta

La gente está 'alporizada'. Utilizo un verbo gallego para no tener problemas con la RAE ni con el Instituto Cervantes. ¿Quién la 'desalporizará'? La tensión ... empezó con la política, polarización se llamaba. Después llegó a los medios, a las redes, al feminismo, a la tele. La ecuanimidad ha perdido su prestigio. Eres de La Revuelta o de El Hormiguero, del BBVA o del Sabadell, de Pérez Reverte o de Gómez-Jurado y ahora, en el colmo de la exasperación, eres de la RAE o eres del Cervantes. La irritación está ya en la lingüística, uno de los últimos reductos del consenso. Después de esto, quedan pocos remansos de paz: la xilología, la agrostología, la farmacognosia… ¿Cuándo se hicieron los toros de derechas y las bicicletas de izquierdas; la caza, conservadora y el cambio climático, progresista; el Instituto Cervantes del Gobierno y la RAE de la oposición?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  3. 3 «No aprendemos de la historia por pura ignorancia»
  4. 4

    La vida de los investigados un año después de la dana: Pradas, abogada y profesora; Argüeso comisario de la Policía
  5. 5

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  6. 6

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8

    Marta Mercader, fallera mayor infantil de Valencia: «Los falleros son como una familia, siempre te protegen y están contigo»
  9. 9

    Mayrén Beneyto: «Nadie que yo no quisiera me llevó al huerto»
  10. 10 Así son las mejores patatas bravas de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Desalporizar

Desalporizar