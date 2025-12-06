Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Renovación con tics esenciales

Pérez Llorca no tendrá fácil tender puentes

Iñaki Zaragüeta

Iñaki Zaragüeta

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:06

Tender puentes con el resto de formaciones políticas y con Pedro Sánchez aparece como denominador común de los analistas al discurso del nuevo presidente de ... la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Como intención, encomiable. El problema emerge a la hora de llevarlo a la práctica por la falta de voluntad en los interlocutores. No percibo deseo alguno de cruzar esos puentes por parte del PSPV y Compromís. Mucho menos del inquilino monclovita.

