Renovación con tics esenciales

Tender puentes con el resto de formaciones políticas y con Pedro Sánchez aparece como denominador común de los analistas al discurso del nuevo presidente de ... la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Como intención, encomiable. El problema emerge a la hora de llevarlo a la práctica por la falta de voluntad en los interlocutores. No percibo deseo alguno de cruzar esos puentes por parte del PSPV y Compromís. Mucho menos del inquilino monclovita.

Esta contrariedad, según mi amigo Rogelio cuya opinión comparto, se agrava al pensar en el objetivo prioritario de la reconstrucción, concretado por Pérez Llorca y que en buena parte depende del Gobierno central. En ello Sánchez ha demostrado una frialdad glacial desde primeras horas de la tragedia. Desde aquel ignominioso «si necesitan más recursos, que los pidan» la ayuda ha llegado a cuentagotas y con complicada burocracia. Una ignominia que se agranda al compararla con la reacción a la crisis de los jabalíes en Cataluña. Ojalá me equivoque y la ayuda llegue.

Dicho esto y tras conocer la formación del nuevo Consell, intuyo que el presidente ha ejecutado una remodelación medida, sosegada, en relación con el de Carlos Mazón, pero con tics sustanciales como el del área de Presidencia. Ha eludido el 'alicantinismo' en su entorno estrecho, para sensibilizarlo con la circunscripción más grande demográfica, social y electoralmente de la Comunidad.

Veo en el nombramiento de Henar Molinero, además de su competencia y currículo profesional contrastados, una doble vertiente. El deseo de introducirse y conocer Valencia y la sociedad que la configura a todos los niveles. En ese aspecto reproduciendo lo que hizo en su tiempo ¿estará en ello? Eduardo Zaplana con personas conocedoras y muy introducidas en el mundo empresarial, cultural y social capitalino. Henar encaja en ese perfil.

Por otra, sabida es su relación estrecha con Camps -aunque hace algún tiempo separada de su movimiento- la idea se centra en afectar de algún modo el movimiento obstinado de éste en su intención de presentarse como candidato a presidente regional del partido, una convulsión que la Dirección nacional detesta. Por más que las posibilidades del expresidente sean escasas, o ninguna.

También el nombramiento de Vicente Ordaz como secretario de Información muestra claramente el viraje en la relación con los medios de comunicación. Un periodista cualificado, experimentado, abierto y conciliador. Estimado por todos.

Finalmente, digna de resaltar la asunción de la competencia lingüística y la AVL. Su discurso en valenciano indica la intención de arrebatar esa bandera a la izquierda. Presidente, te deseo los mayores éxitos, que serán. Así es la vida.