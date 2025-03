Gan tiene Ángel

No es tan difícil. No es tan complicado trabajar por el bien común, por cumplir la misión que se les ha encomendado, por silenciar el ... ruido y evaporar el humo. Por la reconstrucción primero y por la recuperación después. Gan Pampols y Ángel son un discurso único, de pacto, con un porcentaje altísimo de coincidencia y con las ideas claras para saber qué hay que hacer para que la zona cero de la dana vuelva poco a poco a una normalidad. Después está la política, que es el arte de emponzoñar con el único fin de buscar culpables en lugar de hallar soluciones para un drama que se ha cobrado 228 víctimas y que todavía hoy sufren cientos de miles de personas.

Los dos pidieron un café solo y solicitaron que la reunión no fuera una entrevista como un partido de tenis sino una charla en la que mientras uno hablaba, el otro asentía en la mayoría de las ocasiones. Asentir ante las palabras del 'oponente', un gesto tan extraño en política.

El teniente general Francisco Gan Pampols es ahora mismo el elemento extraño en un Consell de crisis y que llegó con el objetivo de poner orden en un escenario de guerra como el de la postdana. José María Ángel apareció de la mano del Gobierno, con carné de militancia socialista y una trayectoria en Emergencias, pero sobre todo es alcalde, donde ejerció en L'Eliana. En los pueblos es dónde está la política más pura, donde el vecino importa más que las siglas, donde se vota a la persona, donde los problemas se palpan en cualquier paseo vespertino y se buscan soluciones.

Ángel, que es político, ha sido alcalde y sabe que a los afectados les importan poco las siglas

Gan sale barato al Consell, es el único que sabe qué hay que hacer y su marcha sería desastrosa

Gan Pampols sale barato al Consell. Escuchar al militar es una lección magistral de reconstrucción y recuperación, de saber qué pasos hay que dar, de lo necesario y de lo inútil. El problema es que cada mañana se despierta de un pecera de pirañas políticas donde el primer objetivo es ganar las elecciones y no la recuperación. La ministra Morant muestra sus cartas, que no son otras que Volem Votar, cuando quedan muchas calles y muchos hogares por recuperar. De la misma manera que Mazón, agazapado, sigue sin entender que el primer paso que tiene que dar es el de asumir una situación en la que no ha estado bien. Al presidente de la Generalitat se le presupone la valentía de dar la cara porque es sinónimo de liderazgo. Las urnas ya decidirán pero el jefe del Consell se ha convertido en un Sánchez en Paiporta. Mazón debe entender que todo va en el cargo.

La reconstrucción de la zona cero de la dana está manchada por partidos como Compromís, tan deficientes en la gestión de proyecto -nunca han sabido gobernar- como eficientes en el lodo. Baldoví y compañía, tan anónimos antes del 29 de octubre y tan protagonistas en el estercolero de la política, desde donde forjaron sus cimientos. PP y PSPV está alimentando de nuevo al monstruo. Los primeros por inacción y los segundos, la pijo-izquierda, porque están llenos de complejos.

Gan Pampols y Ángel son la apuesta si tuvieran las manos libres para trabajar en este periodo postdana, pero la política, sucia e interesada, les obliga a trabajar y colaborar a hurtadillas.