Adrià Voltà

Trumpismo exterior: década primera

El foco

La condescendencia reciente con Putin viene de lejos. En 1987, Trump viajó a Moscú para explorar oportunidades de negocio. Los servicios de inteligencia del KGB comenzaron entonces a tejer redes de empatía con el magnate

Francisco Rodríguez Jiménez

Doctor en Historia Contemporánea y profesor de la Universidad de Extremadura

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:01

Quien esté libre de pecado… que tire la primera piedra! ¿Acaso no buscaron todos los líderes mundiales lo mejor para sus respectivas naciones?». Llegado el ... juicio final, de la historia o del más allá, el señor Trump replicaría en términos semejantes. Y no le faltaría razón. Más aún: los custodios de su política exterior afirmarán que mantuvo una narrativa coherente. Tampoco estarían equivocados del todo. Harina de otro costal será calibrar si efectivamente sus presidencias contribuyeron algo, mucho, o nada, a mejorar la vida de la mayoría de los estadounidenses, y no solo de su círculo cercano. Es todavía pronto para balances definitivos. Veamos los jalones fundamentales.

