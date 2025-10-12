A él que lo registren

Compartir

El corresponsal de Tribunales de esta casa, Alberto Rallo, sostiene que a la instructora del sumario de la hecatombe del 29-O le va a ... costar procesar a Mazón y yo le creo. Para que se le pueda atribuir el delito de omisión impropia, el titular del Consell tendría que haber incumplido el deber jurídico de intervenir activamente para evitar los daños -la legal posición de garante, a la que alude técnicamente Rallo-. Pero como «no di una sola orden a la consejera Pradas, nadie me pidió permiso ni para convocar al CECOPI, ni activar a la UME, ni mandar la alerta», tal como tuvo el cuajo de declarar a LAS PROVINCIAS y posteriormente a À Punt, muy difícilmente se le podrá imputar el referido supuesto. La falta de indicios de que Pradas le consultó las decisiones a tomar le permitirá alegar que no tuvo capacidad física y psicológica, requisito imprescindible con arreglo a ley, para evitar el daño que se produjo y salirse de rositas. Por lo demás, no parece que fuera ésta la razón que animó al TSJCV a rechazar de plano las numerosas querellas que se presentaron contra él. Pero sí la que llevó al juzgado de Segorbe a descartar el procesamiento de Ximo Puig y de su secretario de Emergencias, JMª Ángel por las heridas que sufrieron los pasajeros del tren al infierno forestal de Bejís. Más que estos dos últimos dieron a entender que eran ellos los que dirigían la lucha contra el fuego desde el teatro de operaciones no lo dio Mazón el día de autos. Todo lo contrario. En cuanto se percató o le hicieron comprender que si admitía sin ambages su negligente comportamiento no se le podría culpar de nada, corrigió la hora en que llegó al Centro de Emergencias de l'Eliana. Lo explica demoledoramente Sergi Pitarch en 'Las horas del caos', el libro que acaba de publicar sobre la dana. A mí que me registren, está dando a entender. A fecha de hoy es una incógnita qué decisión tomará la jueza de Catarroja. La segorbina, por su parte, entendió perfectamente que, por más que Puig y Ángel se personaran en el puesto de mando avanzado; posaran para las cámaras señalando el horizonte como Colón y simularan que daban órdenes a troche y moche, como venían haciendo reiteradamente desde el incendio de Llutxent, no fue a ellos a quienes se les olvidó avisar a Renfe de que el frente se aproximaba a la línea Sagunto-Zaragoza. Y por eso inculpó al responsable del Consorcio de Bomberos, a dos ejecutivos del Servicio de Extinción de Incendios y a la maquinista que les tocó la china, y exoneró de toda responsabilidad al émulo morellano del general Cabrera y a su lugarteniente, el finalmente retratado Ángel.

