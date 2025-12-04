Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

¿La prensa? Bien, gracias

Están haciendo cosas que no se habían hecho nunca en Valencia

Ferran Belda

Ferran Belda

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:00

El periodismo valenciano está viviendo una edad de plata en muchos aspectos. Lo que ha perdido en seguridad, independencia y demás lo está compensado la ... calidad literaria de muchos de los que lo ejercen. Sea porque los bajos salarios les están obligando a diversificarse, porque la competencia agudiza el ingenio o porque la especie mejora, están haciendo cosas que no se habían hecho nunca en Valencia. El camino abierto por Francesc Arabí, Sergi Castillo, Rodrigo Terrasa, etc. con grandes crónicas sobre las andanzas de Zaplana et alii se ha llenado de peregrinos. Sergi Moyano ha desvelado en 'Operación Apolo' un aspecto desconocido del secuestro de Luis Suñer secuestrado: la conexión valenciana de ETA. Lo que no se atrevieron a contar los periodistas de mediados del siglo XX sobre la trágica riada de 1957 porque la Dictadura no lo permitía, como no hará falta que recuerde en un periódico que hubo de sacrificar a su director para sobrevivir, lo han hecho decenas de informadores, escritores, poetas, cantantes y cuentistas del XXI sobre las barrancadas del día de San Narciso en once libros entre los que destacan los de tres periodistas de raza: Víctor Maceda, Sergi Pitarch y Lucas Marco. Y lo que no había vuelto a ocurrir desde que Blasco Ibáñez triunfó en Hollywood, que un paisano publicara en los EE.UU., lo ha logrado el colega Paco Cerdà a raíz de la salida a la venta de la versión inglesa de 'El peón'. Tres artículos lleva publicados el reciente Premio Nacional de Narrativa por 'Presentes' en The New York Times, el último, el pasado sábado compartiendo página y honores tipográficos con el editorial de la Dama Gris. La misma redacción de LAS PROVINCIAS es un hervidero libresco. 'El silencio en el pantano', la película inspirada en una novela de Juanjo Braulio, continúa en cartel en más de una plataforma cuando él ya está promocionando 'En el nombre de Borgia'. FP Puche presentó el día 20 los dos volúmenes de 'Para jardines, Valencia', una delicia cuyo manuscrito tuve el placer de leer por gentileza del cronista de la ciudad. El 23 hizo lo propio Jorge Alacid con 'Las horas muertas', novela que agotó el papel puesto a la venta en el Casino de Agricultura. Hito que no alcanzó la 'Crónica de la muerte de Franco' dada a conocer por el gran M.A. Aguilar en ese mismo foro a la semana siguiente. Y por si esto fuera poco Vicente Climent ya tiene la canción de su premonitoria 'Debajo del agua' en Spotify. De lo que podría deducirse que no es el oficio de relator lo que está en crisis, sino el lugar en el que se ejerce. O que son muchos los plumillas capaces de ganarse la vida de otra manera.

