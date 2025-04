El potreo de RTVE

Compartir

Ha ocurrido algo que añade un poco de recochineo a la decisión de RTVE de declinar el edificio que le ofreció Ximo Puig, la antigua ... Escuela de Magisterio, para agrupar los dispersos efectivos que posee en el Cap i Casal y prestar así un mejor servicio a la Comunidad Valenciana (CV). El lanzamiento, a partir del 11 de septiembre, de 2Cat, un nuevo canal generalista íntegramente en catalán. La confirmación, en palabras del presidente del consejo de administración del ente, JP López Sánchez, del supuesto compromiso que RTVE tiene contraído con «la diversidad lingüística de España». La verdad, una nueva concesión del Gobierno a los partidos que le llevan al retortero, porque aun siendo cierto que este tipo de emisoras existen desde hace décadas en países con «realidades lingüísticas parecidas» a las de España, como Canadá, Bélgica y Gran Bretaña, como admitió López, no lo es menos que RTVE sólo va a implantarlo en Cataluña. Allí donde RNE mantuvo Ràdio 4 y donde la CCMC tiene casi tantos canales en catalán como ese insondable pozo de absentismo, molicie, haraganería y desprecio por el castellano que es Prado del Rey. Se me objetará que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y es verdad, pero sólo hasta cierto punto. El lanzamiento de 2Cat no es consecuencia del rechazo del chollo que Puig le planteó a Pérez Tornero, entonces titular del ente, en 2022. En cambio, el distinto cuidado que la corporación dispensa a las reclamaciones audiovisuales del conjunto de «los hombres y las tierras de España», dicho sea al hilo de 'Presentes', el último libro de Paco Cerdá, ya es otro cantar. A unos les deja con dos palmos de narices y a otros les colma de atenciones. La culpa, desde luego, de Ximo Puig, por no haber empezado por desalojar a la delegación de TVE en Valencia del espectacular edificio autonómico que okupa desde hace veinte años; y ahora, venme de cara. El primer convenio que RTVE incumplió en Valencia, el condicionado a la creación de un centro de producción de material para Hispavisión en Paterna, expiró el 17-01-2005. Fecha en la que Francisco Camps no quiso indisponerse con un medio de comunicación tan potente, como no lo habían hecho sus predecesores, Lerma y Zaplana, ni lo hicieron sus sucesores. Difícilmente iban a hacerse de respetar cuando todos se han desvivido por complacerla a pesar del potreo al que les ha sometido. La renovación del patrocinio del Benidormfest es uno de los pocos contratos que dejó firmados Puig y Mazón ya lleva dos después de que le confesaran, en confianza, que, gratis, en el Parque Tecnológico, están de cine y TV. ¿Se habrán elevado quejas en unas Cortes u otras? Pues, no. Ni las más obvia.

