Con filtro y sin filtro

El presidente del Consell vino a recordarnos en plena Semana Santa, gracias sean dadas, algo que se nos había despintado a pesar del peligro que ... representa: quedan demasiadas depuradoras de aguas residuales inutilizadas por las inundaciones por reparar, reconstruir o construir de nuevo. Su intención, evidentemente, no era esa, sino reivindicar los progresos alcanzados por su Gobierno en lo tocante a saneamiento. Pero eso es lo que terminó haciendo con la costa llena de madrileños. Obviar el buen aspecto (superficial) que presentaban las playas tras la retirada de la basura arrastrada por los barrancos y hablar de lo último que hablaría un alcalde costero: la aptitud del filtrado. Buenos son los que cloran de oficio las acequias en verano antes de que desemboquen en el mar para saber de qué y cuándo hay que presumir. Los regidores se habrían quejado de Costas si no les hubiera despejado el panorama o aceptado hacerse cargo del coste de lo que les pudiera representar extraer los residuos por su cuenta. Habiéndolo hecho así, no habido un solo munícipe que quejase de lo que no se ve. Ojos que no ven, corazón que no siente y cambia de paradigma, que es lo que dicen ahora los que no hace mucho pasaban página o empatizaban en habiendo ocasión o sin ella. Muy prolijo es lo que no fue Carlos Mazón en su visita a las tareas de reparación de la planta de Algemesí-Albalat de la Ribera, complejo que, confiados como somos, dábamos por niquelado desde que la consejería correspondiente aseguró en enero que sólo cinco pequeñas instalaciones de «la zona de Utiel» de las 123 arrasadas aún no trataban integralmente los caudales. Y no: le faltaba algún detallito, como a tantas otras. Carlos Mazón recordó los 54,6 millones invertidos en la reparación del conjunto las afectadas. Resaltó que el 60% de los trabajos de reconstrucción de los sistemas de saneamiento y depuración inutilizado ya está concluido. Y, lo que quizá es mucho aventurar dadas las cuantiosas transferencias y los numerosos tratamientos para salir del paso que todavía se están practicando en una tierra donde, por lo demás, siempre se han limpiado las aguas negras como los gatos: que el 40% de instalaciones restante estará «restaurado antes del verano». Cinco meses en los que puede pasar de todo, porque en Semana Santa y Pascua sólo se bañan los machotes y no hay obligación alguna de informar sobre la calidad del agua de baño. Pero de la segunda semana de junio a la primera de septiembre es ilegal no hacerlo, las playas se ponen de bote en bote de bañistas y no hay nitrato cálcico que enmascare olores y sabores, como descubrieron para vergüenza de la Administración los vecinos de La Torre y l'Horta Sud.

