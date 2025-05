Afectados y adheridos

Compartir

El riesgo de que el bosque de asociaciones de afectados propiamente dichos, metomentodos y oportunistas nos impida ver correctamente la instrucción del sumario del 29- ... O corre parejo al peligro de que se politice (más) causa. Tal es el indisimulado interés que muestran numerosos despachos y organizaciones en estar presentes en el que será el mayor litigio de los celebrados en la Comunidad Valenciana. Pleito que en el mejor de los supuestos tardará lustros, si no décadas en sustanciarse por más que abunden los que se toman cada pronunciamiento judicial como una sentencia y cada testimonio como definitivo, impidiendo, o al menos esto me parece a mí, que los verdaderos implicados en el caso cubran y afronten con serenidad el largo procedimiento que les aguarda. Tanto a esta representación letrada y/o política como a la que está pecando de intrusismo al asumir la defensa extrasumarial de las víctimas o de los procesados y susceptibles de serlo a corto, medio o largo plazo se les ha pasado por alto otro dato. Y es que los perjudicados por el derrumbamiento de la presa de Tous se las apañaron con dos únicos colectivos, Afiva y Apemeda. Cuatro menos de las asociaciones constituidas a fecha de hoy a raíz de las inundaciones del día de San Narciso. Pero pocas para el portavoz parlamentario del PP JF Pérez Llorca, quien, en declaraciones en el Palacio de los Borja, aseguró que podrían llegar a ser del orden de quince o dieciséis, aunque no explicó por qué cifraba el aumento en esta cantidad, que es lo mosqueante. Sea cual sea la intención del PP a este respecto, y de quien no es el PP, es razonable pensar que alguna de las marcas, entidades o despachos locales y forasteros que están pugnando por personarse en la causa lo logre. Iustitia Europa, Manos Limpias, Hazte Oir, etc. no se quedarán de brazos cruzados por más portazos que reciban. No porque sean indesmayables sino porque mal que nos pese, todo cuanto atañe a la dana, desde el sumario y sus consecuencias políticas a las obras de reconstrucción, es tan trascendente y prometedor que se ha convertido en un oscuro objeto de deseo. La duda es si los damnificados sabrán qué es lo que más les conviene, agruparse o dispersarse. Una decisión difícil de tomar cuando prima el pesar, todo son tirones y prisas y nadie les advierte de que esto no ha hecho más que empezar. La historia cuenta que a la vuelta de treinta años los afiliados supervivientes de Afiva y Apemeda terminaron cuestionando en asambleas a puerta cerrada la honradez de los últimos directivos y votando en contra de la disolución de lo que quedaba de ellas hasta la total aclaración de las cuentas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión