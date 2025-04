Un Valencia tocado por la diosa Fortuna

Compartir

Dos clubes atrapados en escenarios parecidos, es cierto que allí, en el Sevilla, no se deambula sin la presencia de su máximo accionista, al menos ... los máximos responsables están y se les espera, para lo bueno o para lo malo. Y deportivamente arrastrados por toda esta mala gestión, unos, los andaluces, incluso realizando muchas incorporaciones, aunque algunas de ellas de perfil no demasiado alto, y nosotros, con menos incorporaciones, pero peleando también por no caer en el pozo de Segunda. Una categoría absolutamente respetable, y de mucho nivel en España, pero categoría que no corresponde ni a sevillistas ni a valencianistas. Y una marcha en Liga holgada, aunque de difícil asunción, dado el objetivo por el que luchan las dos entidades, y que obliga a no descuidarse. Un duelo de los que se comenta que se gana una barbaridad y no se pierde demasiado, en función de victoria o derrota. Ninguno de los dos va a descender, a ocho y seis puntos más golaverage del antepenúltimo, se me antoja imposible. Y así alcanzar de nuevo esa etapa que tan incierta y desesperante es, la que abre y cierra el plazo de fichajes en el mercado veraniego, los dos por poco dinero, y en nuestro caso, sin intención a priori de gastar. Eso sí, más ágiles allí, en la toma de decisiones. Corberán volvió elegir a los de siempre en la alineación. Confiar en la continuidad, y no poder dejar en el banquillo a quien le habías 'sugerido' que le sacasen la quinta tarjeta para cumplir ciclo en el Bernabéu. Primera mitad complicada. Superados por el Sevilla, rondaron el área del Valencia en numerosas ocasiones, como consecuencia de superar con facilidad la presión alta. Y además recuperaban muy rápido la pelota gracias a una presión colectiva efectiva. Empezaron a ceder dominio a partir del minuto 30, pero el protagonismo de los futbolistas del Valencia fue escasísimo. Defensa de cuatro, pero salida de tres, lo más llamativo a nivel táctico. Una de las pocas oportunidades en las que supieron combatir su presión, llegó la mejor ocasión del Valencia, que como ocurre muchas veces, pudo suponer el primero . Gol que llegó en el 48, estas cosas le pasan al Valencia, habiendo sido muy inferior y teniendo manos oportunidades y control que el rival, llega con ventaja al descanso. Flechita para arriba. Una segunda mitad muy abierta, aunque esta vez sí, el Valencia tuvo las más claras. Nyland, claro protagonista del Sevilla en esta segunda parte. Un Valencia tocado por la diosa Fortuna cuando más sufría, que supo aprovechar la ola para hacer unos muy buenos segundos 45 minutos.

