Comenzó la temporada 2025-2026. ¿Estamos tan entusiasmados? Yo diría que sí, al menos en la última semana de pretemporada contemplé un optimismo evidente. Fichajes, ... llegadas, renovaciones y alegría. Todo parece augurar un ejercicio esperanzador. Esto, obviamente, responde más a la fidelidad y el deseo de una afición inconmensurable y sufridora, que a la realidad futbolística de un club que ha actuado con normalidad.

Me explico. La temporada pasada ya creímos que la plantilla era corta y estaba algo descompensada. Con Carlos Corberán se solucionó la dramática situación en la que nos encontrábamos. Llegó el verano y comenzaron a salir jugadores, algunos volvieron tras su cesión en nuestro club, otros no renovaron y otros se vendieron. Que yo recuerde, o al menos de los que se podía contar, Giorgi Mamardashvili, Yarek Gasiorowski, Cristhian Mosquera, Enzo Barrenechea, Rafa Mir, Umar Sadiq, probablemente André Almeida, Thierry Rendall en recuperación, Fran Pérez, Iván Jaime, por no hablar además de Hugo Guillamón o Sergi Canós, que no cuentan prácticamente nada. Doce jugadores a los que se debía encontrar sustituto. Han llegado futbolistas, lógicamente, pero estamos convirtiendo la normalidad en una excepcionalidad ultra maravillosa. Un solo central, José Copete, más Eray Cömert, Julen Agirrezabala y Dani Raba, buenos los dos, Arnaut Danjuma, ojala su rendimiento se corresponda a sus condiciones futbolísticas, y Baptiste Santamaría y Filip Ugrinic. Otros por llegar, desde luego, pero a la espera de su rendimiento, sobre todo en medio campo, con Santamaría y Ugrinic, y arriba para acompañar a Hugo Duro.

Seis fichajes, reconociendo eso sí, que quizá esperábamos menos inversión pero, teniendo los pies en el suelo, el objetivo, de momento, no puede ser tan optimista y alegre como aventuramos. Falta más, mucho más. En punta y en banda seguramente. No hay más inversión, tanta como para aumentar el límite salarial de la Liga, pero los recursos, parece, se utilizan en un porcentaje mayor, algo que llevo pidiendo desde hace varias temporadas. Con ello, solo esperar acierto y buen rendimiento, para iniciar así, si no hay más dinero para una mayor inversión, la recuperación paulatina y progresiva del club a nivel deportivo, esperando siempre una salida del máximo accionista, y cuanto antes posible, mejor.