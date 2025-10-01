¿Los córners en contra no se entrenan?

Haciendo un breve análisis de la temporada del VCF hasta el momento, se podría decir que los resultados no han sido malos, mitad de los ... puntos conseguidos, derrota desconcertante, aunque posible en Pamplona, pero victoria ante el Athletic de Bilbao, uno de los importantes de esta liga, derrota dolorosa en Barcelona ante el FCB, y casi victoria en Cornellá contra el Espanyol, además de la victoria clara contra los de Bordalás, casi intratables hasta ese enfrentamiento. Hemos alternado en la consecución de esos resultados y obtención de puntos, y finalmente podemos considerar una suma aceptable y relativamente buena.

Aunque lo verdaderamente importante es la manera en la que se han ido sumando esos puntos. La vía en la que el equipo se ha basado para llegar a ellos, y ahí creo que se debe mejorar. En general y sin referirme a rivales y momentos concretos, el juego del equipo presenta problemas en salida de balón, posesión, control, creación de oportunidades, incluso diría yo tan solo mejorar la estadística de disparos a portería sería bueno, y en muchos momentos de los partidos, mejorar la presión, un detalle que hace que seamos un equipo más vulnerable de lo habitual. Los contrarios hacen mucho más de lo que deberían, y si tenemos problemas para hacer gol, imaginad cómo de difícil es ganar si concedemos atrás más de lo normal.

Es por ello, que, mejorando en estos aspectos del juego, el equipo debería ganar con menos dificultad, o al menos ser mucho más difícil de derrotar. No estamos mal, pero hay situaciones mejorables, lo que nos ayudaría indudablemente. Y el cuerpo técnico, encabezado por Carlos Corberán y los futbolistas que lo tiene que ejecutar, se encuentran en un escenario muy positivo para la mejora, ya que no estamos apurados y, de momento, miramos más hacia arriba que hacia abajo, algo que, evidentemente no debería cambiar nada a lo largo de esta liga.

Cuando tienes el partido ya encarado con el golazo de Danjuma, no se puede ir como ocurrió

Ayer noche visitó Mestalla el Oviedo, y la victoria era imprescindible, de obligado cumplimiento. Un Oviedo que acusa su reciente ascenso y que, hasta ahora, su entusiasmo no le ha dado para estar en mejor situación. Bien atrás, pero problemas arriba, buenos jugadores, pero malos resultados. Pues bien, hasta que llegó a Mestalla. Perdía desde la primera parte con el golazo de Danjuma, pero luego ocurrió algo que ya se ha sufrido esta temporada y son goles en contra a balón parado. ¿No se entrena en Paterna? Y si se hace, se hace poco. Que lo preparen más.