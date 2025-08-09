Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones del viernes deja un nuevo millonario en un famoso destino de verano y el bote sube a 214 millones de euros
Noelia Núñez y José María Ángel Batalla Efe

La honra

Al parecer, no hay nada más honroso que dimitir cuando se evidencia tu deshonra

Felipe Benítez Reyes

Felipe Benítez Reyes

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:25

A punto de iniciar sus vacaciones veraniegas, algunos políticos tuvieron un sobresalto, seguido de un episodio de pavor, aunque afortunadamente resuelto en la mayoría de ... los casos con una rectificación urgente de su currículo oficial, ya que han sido pocos los dimisionarios a causa de sus fraudes académicos. Era sencillo: se corrige la mentira y deja de ser mentira. Es el peligro, en fin, que tienen los currículos, sobre todo en ese gremio: que te vienes arriba cuando redactas el tuyo, ya que nadie se encarga de verificarlo, y se te desata la fantasía, de manera que acabas otorgándote grados imaginarios, másteres ficticios y magnificando con una titulación rimbombante un cursillo de tres días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en la política española tras el intento de suicidio de José María Ángel
  2. 2 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  3. 3

    848.000 euros, el dinero que ganó José María Ángel con su presunto título falso
  4. 4

    Baño incontrolado en el lago del Ágora de Valencia
  5. 5 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  6. 6 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga
  7. 7 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  8. 8 En libertad el tironero que robó un reloj de 110.000 euros a Santiago Calatrava en Valencia
  9. 9 Detenido en Valencia por atracar tres comercios con un cuchillo de cocina
  10. 10 Un hombre intenta huir de un control de la Guardia Civil en Carlet con un kilo de cocaína en su vehículo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La honra

La honra