La falta de talento amenaza el desarrollo industrial

Los profesionales coinciden en que la digitalización y la reducción de la burocracia son los dos factores que podrían impulsar la competitividad

FEDERICO TORRES*

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:06

La industria valenciana vive un momento de transformación marcado por la digitalización, la automatización y la transición hacia modelos más sostenibles. Sin embargo, esta evolución ... convive con un problema que los propios ingenieros industriales califican ya de estructural: la falta de talento joven. Una carencia que, según advierten, podría estar actuando como un auténtico cuello de botella que amenaza la capacidad de crecimiento, la innovación y la competitividad del tejido productivo de la Comunitat Valenciana.

