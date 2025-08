Truculencia

Pero, Señor, ¿es que los españoles no mereceremos un poco de sosiego? ¿Es que a los valencianos todo nos tiene que salir así, dramático y ... truculento, con churretones y casquería? Ahora, José María Ángel. Dimisión tras dimisión, haremos jefes de gabinete a los nenes de primaria y les exigiremos un título compulsado de máster en Biberón.

Pero falla la memoria y ya no hay quien recuerde el principio, cuando la Diputación de Valencia aportó el edificio de la Generalidad, los cuadros de Sorolla y Pinazo y los funcionarios... para que Vicent Soler y Pepe Guía dejaran de dar la vara y hubiera algo de autonomía. Tiempos de aluvión y esperanzas. De prisas. Una de las primeras aportaciones de personal fue la de Santiago Ninet Casanovas, padre de Carmen y suegro de José María. Ninet fue jefe de gabinete del presidente Albiñana y esforzado constructor de los cimientos del autogobierno. Con un novillero, El Chocolate, entre el personal...

«Tu trabajo en la ciudad, tu descanso en La Eliana». Un buen eslogan. Antes que José María Ángel, el padre del invento fue Enrique Daries Coll, diputado provincial, que trabajó mucho en la comisión mixta de transferencias, cuando lo primero que se traspasó -qué sarcasmo- fue el paquete de competencias en ferrocarriles, transportes, cursos de agua y construcción de pantanos. Ninet, Daries, Ángel... Tiempos felices, con el joven Lerma dejándose la barba y Toni Asunción sin dormir por el Caso Roldán. José María Ángel estaba allí; y no me pregunten qué títulos, qué estudios, qué habilidades se requieren para ser jefe de gabinete del ministro del Interior... cuando un Roldán anda al frente de la benemérita. Uno está allí, le llega el toro, la pandemia, el apagón, la inundación, Donald Trump, la desgracia que sea, y hay dos caminos: o haces lo que toca o lloras en un rincón. Por eso Von der Leyen ha quedado como la Chata. Por eso, con el paso del tiempo y la acumulación de conchas, los viejos nos hacemos más de valorar las habilidades, incluso la listeza pícara de Lazarillo de Tormes, que de enfatizar títulos. ¿Hay títulos habilitantes para hacer frente a una inundación? Un buen cursillo de natación.

A ver, ¿por qué el Centro de Coordinación ese, el famoso Cecopi y el 112, están ubicados en La Eliana? Lo inauguró Eduardo Zaplana en 1999, cuando José María Ángel era alcalde. Desde entonces, diez, veinte millones de llamadas angustiadas, de problemas que no siempre se pueden atender. Solo Dios sabe si en otoño habrá otra dana; pero precisamente por eso hay que segar las cañas del nuevo cauce del Turia. Y hay que hacerlo ya. Que el horno no está para roscas y yo veo que a la gente se le están hinchando las narices. Pero no para que se vaya Mazón, que no se va, sino para que se aúnen de una vez los recursos, los esfuerzos y las soluciones. Ellos.