Tienda de campaña

El ruido de Aldaia

Francisco Pérez Puche

Francisco Pérez Puche

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:42

Estamos, es verdad, en la era de la empatía y la sonrisita floja. Pero ¿han visto los sueldos de los bomberos de la Diputación? A ... veces pienso que el chasquido de un látigo, incluso solamente el gesto de dejar ver la herramienta y amagar que está engrasada y lista, es capaz de obrar milagros. Estoy pensando, por ejemplo, en esa limpieza del nuevo cauce del Turia que comenzó el miércoles: la alcaldesa, hace un par de semanas, anunció que iba a hacerla, gustase o no a la Santa Confederación, porque para Valencia era una operación prioritaria dado que el otoño está más cerca de lo que parece. María José Catalá habló con tal firmeza, con tal convicción de lo que deber ser el trabajo de un Ayuntamiento ante un otoño a la valenciana, que hasta en lo más hondo del bunker de Blasco Ibáñez entendieron el mensaje. Los confederados, el miércoles, en À Punt, ya aparecieron como colaboradores leales de un proyecto imprescindible. Santa palabra.

Espacios grises

