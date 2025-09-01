Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El pueblo salva al pueblo

Francisco Pérez Puche

Francisco Pérez Puche

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:51

Eso de que sólo el pueblo salva al pueblo estuvo muy bien. Fue lindo e incluso heroico. Pero aquellos chicos y chicas, tan espontáneos y ... decididos, lo que hicieron, muy principalmente, es ir echando a las alcantarillas un barro contaminado, mezclado con toda clase de detritus, que es el que ahora está seco, duro como una piedra, y obtura kilómetros de conducciones en las alcantarillas de la Zona Cero.

