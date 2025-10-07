Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes deja dos premios de 57.164,39 euros en la Comunitat

Al pie de la letra

Francisco Pérez Puche

Francisco Pérez Puche

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 00:00

Normalmente se olvida, o ni siquiera se cuestiona, que el Himno Regional nació en 1909, escrito en castellano, y que lleva en su primera estrofa ... la palabra España porque así lo quisieron sus autores; especialmente el maestro José Serrano, que, en 1925, en declaraciones a 'La Voz Valenciana', hizo gala de esa vocación inequívoca de sus himnos: el de Valencia, el de la Virgen y el del Ejército. Así las cosas, la partitura original de nuestro Himno, la que se guarda en el Archivo municipal de Murcia, está escrita en castellano y dice Viva. Con vivas se estrenó en 1909 y con vivas se interpretó una y otra vez, incluso ese 16 de mayo de 1925 en que fue declarado Regional en un acto celebrado en la plaza de toros, fecha que fue evocada con emoción este pasado domingo. No había versión valenciana. Y no la hubo hasta el año 1930. Hasta la fiesta celebrada el día 25 de julio, cuando, a plaza de Castelar llena, se hizo oficial que la bandera de los valencianos, la Senyera, fuera izada en el balcón municipal junto a la de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  2. 2 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  3. 3 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  4. 4

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  5. 5 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  6. 6

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  7. 7 El PP pierde una alcaldía de la provincia que llevaba ostentando 34 años
  8. 8 El infierno de una niña violada, grabada y chantajeada por su padrastro durante seis años
  9. 9

    Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes
  10. 10 Danvila: «Si el juez no aprueba el plan de reestructuración de pagos, nos vamos a concurso de acreedores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Al pie de la letra