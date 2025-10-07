Al pie de la letra

Normalmente se olvida, o ni siquiera se cuestiona, que el Himno Regional nació en 1909, escrito en castellano, y que lleva en su primera estrofa ... la palabra España porque así lo quisieron sus autores; especialmente el maestro José Serrano, que, en 1925, en declaraciones a 'La Voz Valenciana', hizo gala de esa vocación inequívoca de sus himnos: el de Valencia, el de la Virgen y el del Ejército. Así las cosas, la partitura original de nuestro Himno, la que se guarda en el Archivo municipal de Murcia, está escrita en castellano y dice Viva. Con vivas se estrenó en 1909 y con vivas se interpretó una y otra vez, incluso ese 16 de mayo de 1925 en que fue declarado Regional en un acto celebrado en la plaza de toros, fecha que fue evocada con emoción este pasado domingo. No había versión valenciana. Y no la hubo hasta el año 1930. Hasta la fiesta celebrada el día 25 de julio, cuando, a plaza de Castelar llena, se hizo oficial que la bandera de los valencianos, la Senyera, fuera izada en el balcón municipal junto a la de España.

Parece inútil decirlo, pero las cosas no cambian así como así. O, dicho de otro modo: las libertades que disfrutamos no cayeron de los árboles por las buenas. La dictadura de Primo de Rivera no era nada favorable a que la bandera de España compartiera honores con las regionales y oficialmente hubo que esperar a que se acabara el sistema, en enero de 1930, para que llegara de manos de la Dictablanda... y de la mano del alcalde José Maestre, el que había asistido al estreno del Himno, el que inauguró la exposición de 1909 junto a un rey al que le quedaban poco tiempo en el poder.

«Nos sentimos orgullosos de ser valencianos», escribió este periódico al arrancar su información al día siguiente. Pocas veces se había visto nada igual: de fervor compartido, de emoción sin agravios, de ilusión sin partidos. Valencia, escribió LAS PROVINCIAS para que no hubiera dudas, «es mayor de edad para poder disponer de su vida sin romper los lazos de unidad». Y fue ese día, con los alcaldes de las tres capitales en la Casa Gran, cuando «el Himno Regional, escrito en valenciano, fue profusamente repartido».

Ese día. Ni antes ni después. Rafa Solaz, no hace mucho, tuvo la paciencia de buscar en las actas municipales y 'descubrió' que esa primera edición en valenciano obedeció a un acuerdo municipal de traducir la letra original de Thous de 1909. Y allí está, en las actas, esa letra. Que seguramente dice Vixca. O qué sé yo. Porque hasta 1932 no hubo una regulación de nuestra ortografía (Les Normes de Castelló) y hasta 1934 no se escribió la letra que, creo (ya me pierdo, ya me canso, ya me aburro...) tenemos por oficial. Con los problemas que hay.