Paisaje desde el tren

Francisco Pérez Puche

Francisco Pérez Puche

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 23:38

El tren iba a 275 kilómetros por hora y tú, que estabas analizando si lo que presidía el menú era lasaña de verduras o un ... emplasto de cataplasma, alcanzaste a ver, allá a lo lejos, en el prado, una vaca. Bueno más: ocho, doce, muchas vacas y algunos caballos. Porque el tren, por tierras leonesas, iba ganando altura para subir a Asturias. La Robla-Pola de Lena, aquel mítico puerto de Pajares donde reventaban las locomotoras. Ahora tiene catorce viaductos y once túneles, entre ellos uno, el grande, 25 kilómetros de un tirón.

