Si llueve no hay toros

Francisco Pérez Puche

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:13

En esta España partida en dos, cuando un miura hería en serio a un torero, el público reñía enfrentado en dos bandos: unos querían que ... el espectáculo siguiera; otros, sin embargo, peleaban para lograr que se suspendiera el festejo y mandar el montante de los toros ahorrados a la viuda. España cañí. Maestro Benlloch: ¿Cuándo el barrillo remonta la suela de la zapatilla del diestro se debe suspender una corrida? ¿Y si la manoletina se hunde en el lodo de un charco y se queda pegada? Parece muy fácil decirlo: si llueve no hay toros. Pero en el país donde todo se discute, la suspensión por lluvia de un festejo de pago, sea el que sea, es siempre objeto de encendido debate... Porque hay normas ancestrales que señalan cuándo hay que devolver el dinero de las entradas. Y maneras de ver el barro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

