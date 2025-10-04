Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tienda de campaña

El Himno de un pueblo

Francisco Pérez Puche

Francisco Pérez Puche

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:37

El maestro Serrano tuvo ocho hijos. De modo que no es de extrañar que fuera un hombre especialmente atento a la justa cobranza de los ... derechos de autor y al examen riguroso de la caja de la taquilla: en casa había muchas bocas esperando. En la Memoria de la Exposición Regional, el marqués del Turia evocó con emoción el éxito inmediato del Himno escrito por Serrano y Thous, y el generoso gesto que tuvieron, no ya al renunciar a pago alguno por su trabajo, sino al hacer a su costa una edición especial de la partitura cuyos beneficios íntegros fueron destinados a la Casa de Caridad. «Tal proceder -escribió Trenor- mereció unánime aplauso». El 24 de agosto de 1909, pasados los días malos de la Semana Trágica barcelonesa, Ayuntamiento, Casa de Caridad y Exposición quisieron agradecer el gesto del generoso coautor de un Himno que Valencia ya sabía cantar de memoria: el alcalde Maestre y Margarita Azcárraga, esposa de Trenor, apadrinaron al último niño nacido en la casa madrileña de los Serrano.

