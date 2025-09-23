Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El estado de la Comunidad

Francisco Pérez Puche

Francisco Pérez Puche

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:15

A la Comunitat Valenciana le van a hacer hoy un chequeo. El debate político de hoy, sobre el estado de la autonomía, es evidente que ... va a demostrar que andamos con el pulso bastante alterado y la tensión alta. Han pasado once meses, pero es obvio que el golpe, el terrible zarpazo del agua y la enorme cifra de víctimas, además de morder en serio la economía, han causado una huella profunda en el estado de ánimo de la sociedad.

