Anuncios por palabras

Urgente La Primitiva de este lunes entrega un premio de 35.467,93 euros en un municipio de apenas 3.000 habitantes y otras dos localidades del interior
Francisco Pérez Puche

Francisco Pérez Puche

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:18

Catorce de octubre. Una fecha inolvidable, una fecha clave en la historia reciente de la ciudad. En el año 1957, la gran riada se produjo ... ese día, el 14 de octubre. Y desde las ventanas de la calle del Turia vimos pasar un río violento, de color chocolate. En la calle había tres coches. ¿O eran solo dos? Desde aquel 14 de octubre, no han dejado de pasar, de manera continua, cosas relacionadas con el rio: las últimas, el desbordamiento del barranco de la Saleta y el colapso del alcantarillado del barrio de La Torre. Hay que seguir en la brecha, Murs i Valls: nunca hay que irse a dormir sin mirar al rio.

