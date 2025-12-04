Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del miércoles deja 167.787,62 euros en una capital de provincia

Animalitos del Señor

Francisco Pérez Puche

Francisco Pérez Puche

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:00

Vaya, vaya, vaya... Los efectivos de la UME desplegados a toda velocidad. Y en las montañas de Cataluña, nada menos, donde un soldado con la ... bicolor en la hombrera es plato que se pide poco. Maravilla ver qué en serio se están tomando las autoridades los graves riesgos de la peste porcina; pero maravilla más todavía comprobar cómo los que hasta ahora venían recibiendo con indiferencia y desdén el creciente problema de la plaga de jabalíes, reaccionan ahora con preocupación. Con esa cara circunspecta del que está a punto de decir que «sería muy conveniente que se tomaran medidas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Animalitos del Señor